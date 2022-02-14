Разработать интернет электроники и гаджетов.

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок584 просмотра
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Необходимо разработать интернет-магазин для электроники и гаджетов со всем фунционалом OMS, CMS, PIM, CRM, MES с платежными системами Kaspi, сбербанк и др: Примеры:

https://hitmodern.com/https://www.technodom.kz/https://evrika.com/catalog/fitnes-braslet-xiaomi-mi-smart-band-6/p25163https://alser.kz/

2 года назад
guest_16388643257651
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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