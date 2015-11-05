Разработать интернет-магазин на cms amiro

autoandturizm.ru 1. Регистрация на сайте с помощью соц. сетей: Иконка в контакта появляется у пользователя, а с фейсбука нет, нужно поправить. 2. ползунки-регуляторы диапазона в фильтрах по товару. -цена (сейчас ползунок есть - но фильтр не применяется, я проверял ...