В Magento 2.0 по умолчанию при расчете стоимости пересылки товаров учитывается zip code магазина и zip code получателя. Для каждого товара я создал 2 атрибута "zip code" и "код штата". ...
Разработать сайт на opencart
Всем доброго времени суток.
Нужен простой сайт на CMS opencart.
Кратко:
Нужен сайт на CMS opencart.
1. Есть шаблон, который требуется перевести на русский яз.
2. Изменить в шаблоне цветовую гамму.
3. Установить модули.
Сроки: до 14 дней.
Более подробно обговорю с выбранным разработчиком. Критерии выбора: отзывы/ценник/сроки.
Оплата по факту. Есть полный перечень того что нужно сделать, если все пункты будут выполнены оплата незамедлительно. Так же с моей стороны никаких правок/доработок, повторюсь если всё будет выполнено по пунктам.
Выбранный исполнитель
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