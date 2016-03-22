Разработать сайт на opencart

$110
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Завершен3 заявки178 просмотров

Всем доброго времени суток.

Нужен простой сайт на CMS opencart.

Кратко:

Нужен сайт на CMS opencart.

1. Есть шаблон, который требуется перевести на русский яз.

2. Изменить в шаблоне цветовую гамму.

3. Установить модули.

Сроки: до 14 дней.

Более подробно обговорю с выбранным разработчиком. Критерии выбора: отзывы/ценник/сроки. 

Оплата по факту. Есть полный перечень того что нужно сделать, если все пункты будут выполнены оплата незамедлительно. Так же с моей стороны никаких правок/доработок, повторюсь если всё будет выполнено по пунктам.

Opencart
9 лет назад
Makeev_007
Денис 
32 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Funya
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$70
5 дней
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Funya
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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