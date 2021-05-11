Есть готовый рабочий и функционирующий магазин на Webasyst. Нужно его полностью перенести на Опенкарт. Плюс нужна интеграция с 1с и со сдэком. Сайт должен быть конечно же и адаптивным тоже. Дизайн будущего нового магазина указал ...
Разработка дизайна интернет-магазина
Разработать дизайн интернет-магазина украшений. Цвета: черный/белый/синий/серы
Страницы: главная, карточка каталога, вкладка каталог, блок условия заказа+блок сервис
Есть примерный вариант того, что хочется видеть на главной странице
1. Домашняя страница должна состоять из одной страницы без прокрутки и включать какие-либо активные варианты разделов каталога (по 5 разделов на
каждую фотографию: кольца, серьги и т. Д.)
2. Мне нужна версия для мобильных и ПК. Сайт будет на двух языках, идеально если можно подобрать шрифты, которые хорошо смотрятся на англ и ру языке
3. Карточка товара должна быть того же цвета, что и моя фотография с товаром. Номер цвета # 0e0d0b. На каждой карточке будет 2 или 3 изображения товара. Характеристики
одного предмета включают: - Размер (выбирается пользователем) - Ширина
(выбирается пользователем) - Вставка камня (может быть выбран
пользователем) - Цена (не может быть изменена пользователем) - Толщина (не
может быть изменена пользователем) - Цвет (выбирается пользователем) - Наименование (Пример: Mod 33) - Поверхность (выбирается пользователем) - Дополнительные
опции: гравировка, деревянная упаковка
В конце карточки мы должны увидеть кнопку «назад в магазин или т. Д.»
4. Часть условия заказа и сервис- большие текстовые блоки. Мы должны постараться сделать их удобными для пользователя. Я рекомендую делать это с простыми линиями или какими-то геометрическими фигурами
(по возможности не используйте фотографии) / возможно, потребуется разделить их
в виде панели инструментов с открывающимися заголовками)
Есть ссылки на референсы того, что понравилось по структуре:
1 https://dribbble.com/shots/15430457-Jewelry-product-details-page/attachments/7199051?mode=media
2.https://dribbble.com/shots/15440642-Olymn-product-details-page
3.https://dribbble.com/shots/8716049-Coffee-Room-product-details-page
4 https://www.pinterest.ru/pin/482659285056897628/
5. https://dribbble.com/shots/15061917-AA-Architects-Homepage
6. https://dribbble.com/shots/15040613-Selected-and-Popular-3d-Cards
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно доработать модуль сортировки чтоб при включении сортировки (наименование, цена и тд) товары, которые недоступны для продажи, отображались в самом низу списка. Эта функция должна также работать и в режиме "показать все".Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1I0lbAA6h0U4ooMVkSUOG-a2Kc3KzAJalzyKrM6_fMN4/edit верстка тоже есть Для начало работы надо предоставить код на ревью (класс/компонент, код для проверки выложить на гитхаб/битбакет и скинуть ссылку на него) также ищу на ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
ТЗ во вложении. Сайт - интернет-магазин на Битрикс. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничествоИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть рабочий сайт заказа авто на прокат. Задачи для доработки: 1. В случае выбора периода аренды меньше 3-х суток - выводить ошибку "Minimum rental period is 3 days" при нажатии на кнопку "Place ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно добавить способ оплаты на сайте через beeline. Сайт самописный. Движок на yii frameworkИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
Что имеем: сайт интернет-магазин Joomla + Joomshopping. Сейчас товар имеет одну цену. Необходимо сделать функционал, чтобы происходило считывание данных из специального файлика в папке сайта по полю "код", и у товаров добавлялись/обновлялись ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
Создать сайт интернет-магазина по продаже автомобильных запасных частей, работающий с TecDoc. Шаблоны не интересуют. Возможно, в дальнейшем, интеграция с 1С. Ищем разработчика в Украине.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Здравствуйте, нужен интернет-магазин, опенкарт, нужны универсальные фильтры (зависят от атрибутов товров, их будет много), импорт наименований из excel. Под ключ, нужна верстка (адаптив) и натяжка. Отдам специалисту только с опытом в опенкарт и хорошим ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад