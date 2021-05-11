Разработка дизайна интернет-магазина

Разработать дизайн интернет-магазина украшений. Цвета: черный/белый/синий/серы

Страницы: главная, карточка каталога, вкладка каталог, блок условия заказа+блок сервис

Есть примерный вариант того, что хочется видеть на главной странице

1. Домашняя страница должна состоять из одной страницы без прокрутки и включать какие-либо активные варианты разделов каталога (по 5 разделов на

каждую фотографию: кольца, серьги и т. Д.)

2. Мне нужна версия для мобильных и ПК. Сайт будет на двух языках, идеально если можно подобрать шрифты, которые хорошо смотрятся на англ и ру языке

3. Карточка товара должна быть того же цвета, что и моя фотография с товаром. Номер цвета # 0e0d0b. На каждой карточке будет 2 или 3 изображения товара. Характеристики

одного предмета включают: - Размер (выбирается пользователем) - Ширина

(выбирается пользователем) - Вставка камня (может быть выбран

пользователем) - Цена (не может быть изменена пользователем) - Толщина (не

может быть изменена пользователем) - Цвет (выбирается пользователем) - Наименование (Пример: Mod 33) - Поверхность (выбирается пользователем) - Дополнительные

опции: гравировка, деревянная упаковка

В конце карточки мы должны увидеть кнопку «назад в магазин или т. Д.»

4. Часть условия заказа и сервис- большие текстовые блоки. Мы должны постараться сделать их удобными для пользователя. Я рекомендую делать это с простыми линиями или какими-то геометрическими фигурами

(по возможности не используйте фотографии) / возможно, потребуется разделить их

в виде панели инструментов с открывающимися заголовками)

Есть ссылки на референсы того, что понравилось по структуре:

1 https://dribbble.com/shots/15430457-Jewelry-product-details-page/attachments/7199051?mode=media

2.https://dribbble.com/shots/15440642-Olymn-product-details-page

3.https://dribbble.com/shots/8716049-Coffee-Room-product-details-page

4 https://www.pinterest.ru/pin/482659285056897628/

5. https://dribbble.com/shots/15061917-AA-Architects-Homepage

6. https://dribbble.com/shots/15040613-Selected-and-Popular-3d-Cards