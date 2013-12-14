Разработка, доработка функционала магазина на CMS

$212
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка110 просмотров

Выполнить требования указанные в ТЗ. Установить и разработать модули, так что бы они выполняли свою роль.

11 лет назад
BingoS
Даниил 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$212
7 дней
Отличная работа, все сделано четко по ТЗ, учтены все правки. Александр молодец, всем советую!
Даниил хороший заказчик оплата, предоплата без проблем

Заявки фрилансеров

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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