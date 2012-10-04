Добрый день, требуется создать интернет магазин по продаже спортивных товаров, насчёт движка хотелось бы переговорить с вами, какой лучше, я думаю dle ваши вопросы и варианты писать в скайп oleg12688, сроки исполнения 7 дней
Разработка двух интернет-магазинов
Добрый день!
Требуется разработать 2 интернет-магазина.
Наш основной сайт — http://sec-s.ru — все будет так же как на нем. Дизайн есть, он простой.
Требвания к исполнителю:
- опыт работы с Друпал (уберкарт и друпал комерц)
- опыт работы с опенкарт
Требованию к магазину:
- добавление товаров в базе с помощью загрузки xls/xml файла
- обновление параметров "цена" и "количетво" у товаров в базе через загрузку xls/xml файла
- выгрузка базы в yml
Просьба указывать срок и примерную стоимость разработки БЕЗ наполнения.
Заявки фрилансеров
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