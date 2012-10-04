Разработка двух интернет-магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок112 просмотров

Добрый день!

Требуется разработать 2 интернет-магазина.

Наш основной сайт — http://sec-s.ru — все будет так же как на нем. Дизайн есть, он простой.

Требвания к исполнителю:

- опыт работы с Друпал (уберкарт и друпал комерц)

- опыт работы с опенкарт

Требованию к магазину:

- добавление товаров в базе с помощью загрузки xls/xml файла

- обновление параметров "цена" и "количетво" у товаров в базе через загрузку xls/xml файла

- выгрузка базы в yml

Просьба указывать срок и примерную стоимость разработки БЕЗ наполнения.

DrupalOpencart
13 лет назад
werkot
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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