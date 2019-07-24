Разработка функционала "корзина" для готового приложения

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Закрыт3 заявки150 просмотров

Для сайта www.mefy24.com необходимо оперативно разработать и внедрить функционал корзины.

BackEnd: C#, Net.Framework, ASP.NET MVC, PostgreSQL

FrontEnd: AngularJS, JavaScript

Ожидаются ещё заказы.

ASP.NETJavaScriptPostgreSQL
6 лет назад
mefy24
46 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров