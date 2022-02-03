Разработка интернет-магазина

Интернет магазин женской одежды. Дизайн готов на 95%. Завтра завершим. Дедлайн 10 февраля. Необходимо верстать: все по страницам из дизайна. Категорий товаров будет 9. товаров будет порядка 200. Таблицу по которой заказчику нужно подготовить инфу по товарам тоже жду с ...