Разработка интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка92 просмотра
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Создать интернет магазин с 1С интеграцией, сервисом служб доставки, различными модулями с медиа контентом. Задание подробное будет предоставлено исполнителю на гугл диск.

Оплата поэтапная.

10 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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