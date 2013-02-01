Разработка интернет-магазина на Joomla

Пожалуйста, пишите примерную цену, чтобы я понимал с кем имею дело. Добрый день! Есть PSD шаблон магазина (рисовал сам и другом). Нужно привязать к престе (кстати, не обязательно именно к ней, если есть дешевле варианты, можно будет рассмотреть) Версия ...