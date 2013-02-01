Разработка интернет-магазина на Joomla

$1000
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка138 просмотров
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Создание интернет магазина на Joomla

Joomla
11 лет назад
barabuly83
Дмитрий 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$1000
15 дней
В проекте была поставлена задача создать магазин с привлекательным дизайном, удобным для пользования покупателями и всеми современными атрибутами интернет-магазинов. Денис, я считаю, справился с этой задачей. Из всей проведенной работы хочу выделить следующее. Оригинальный тематический логотип и тематическое оформление главной страницы. Приятная контрастная цветовая гамма дизайна. Удобные и многофункциональные представления товара в категориях и описании товара, корзина с функциями изменениями кол-ва товара и его удаления. Быстрое оформление заказа. Полезные модули анонсов товаров на главной странице магазина. Как говорил Денис, в начале нашего сотрудничества, у него большой опыт создания интерент-магазинов и эти слова действительно подтвердились после согласования всех макетов дизайна и интеграции их в CMS Joomla. Также хочу отметить что после окончательного расчета он не остался равнодушным к проекту и помогал консультациями и правил мелкие найденные нами баги. Результат работы: www.liktepla.ru
Работаем с Дмитрием уже не над 1-м проектом. Все протекает отлично.
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