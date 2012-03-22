Разработка интернет-магазина на MODx revolution

Требуется программист для разработки интернет-магазина на CMS MODx revolution на основе готового дизайна с таким же функционалом как сайт rait-opt.ru . Создаваемый магазин будет аналогичен по функционалу. На сайте будет представлена детская, женская, мужская одежда, смотрите каталог rait-opt.ru/catalog/

Нужно будет так же реализовать возможность выгрузки на сайт товаров из 1С.

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