Разработка интернет-магазина на MODx revolution

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки168 просмотров
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Требуется программист для разработки интернет-магазина на CMS MODx revolution на основе готового дизайна с таким же функционалом как сайт rait-opt.ru . Создаваемый магазин будет аналогичен по функционалу. На сайте будет представлена детская, женская, мужская одежда, смотрите каталог rait-opt.ru/catalog/

Нужно будет так же реализовать возможность выгрузки на сайт товаров из 1С.

Указывайте ваши цены и сроки. Предложения писать в проект.

MODX
12 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
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