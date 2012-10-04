Разработка интернет-магазина спорттоваров

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт32 заявки206 просмотров

Нужно сделать ИМ спорттоваров.

Исполнитель готовит ТЗ.

Лого и фирстиль есть – на его основе делаем стиль дизайна.

1С интеграция не нужна. Понадобиться выгрузка товаров в Эксель и загрузка на сайт для смены остатков.

Бюджет 1000 USD – рассматриваются варианты больше / меньше и выбираем лучшего исполнителя по форме заявки / портфолио / корректности предложения.

Принимаем брифы к заполнению.

13 лет назад
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Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов

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Нет заявок фрилансеров