Разработка небольшого интернет-магазина

Купим готовый стандартный интернет-магазин с возможностью полного администрирования для "чайников". Можно с шаблонов. Просьба скидывать ссылки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании TAITSERVE для создания небольшого интернет-магазина требуется работающий удалённо разработчик. Просим присылать свои заявки по адресу эл.почты,который вы найдёте на нашем сайте www.taitserve.com ,с указанием уже реализованных проектов,контактных данных (телефон,icq и т.д.) и (желательно) рекомендаций.Просим обращаться только тех,кто уже имеет опыт разработки.
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