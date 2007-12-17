Разработка небольшого интернет-магазина

Компании TAITSERVE для создания небольшого интернет-магазина требуется работающий удалённо разработчик. Просим присылать свои заявки по адресу эл.почты,который вы найдёте на нашем сайте www.taitserve.com ,с указанием уже реализованных проектов,контактных данных (телефон,icq и т.д.) и (желательно) рекомендаций.Просим обращаться только тех,кто уже имеет опыт разработки.