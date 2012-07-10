Разработка сайта

Требования к сайту:

1. Товарами являются услуги (аналог интернет-магазина)

2. Стоимость товара (услуги) является неточной, например от 10 тыс. р.

3. Пользователь должен иметь возможность заказать услугу, но оплатить сразу ее он не может.

4. Заказанная услуга должна быть видна администратору сайта. Администратор может скорректировать стоимость заказанной пользователем услуги и выставить пользователю счет на оплату.

5. Администратор должен иметь возможность выставлять счета пользователям на оплату без заказа услуги пользователем.

6. Пользователь должен иметь возможность оплатить выставленный ему счет через систему монета.ру

Что необходимо сделать:

1. Разработать движок сайта

2. Разместить на хостинге: Windows, IIS + MySQL 5.5 + PHP 5.3.1

3. Сделать интеграцию с платежной системой монета.ру

Оплата по выполнению работ любым способом, желательно qiwi или сбербанк.

В заявках пишите цены и сроки.

Контакты: icq 333-131-561