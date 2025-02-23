Разработка сайта (интернет-магазина) по продажам цифровых аккаунтов и товаров:

Актуальное ТЗ со всеми условиями и подробностями расписано здесь:

https://docs.google.com/document/d/1P7TV-g8Ag2Gx6daXsSu2VFihOu4tsrNdS5WOdkFJ-zo/edit?usp=sharing

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