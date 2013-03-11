Разработка сайта Joomla + VM

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка104 просмотра
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Требуется разработать сайт на базе Joomla + VM. PSD имеется. Подробности в скайпе.

Joomla
11 лет назад
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$100
8 дней
Александр справился с задачей на 5+. Всё сделал в лучшем виде, качественно, быстро, красиво. Это не тот разработчик, который будет кормить пустыми обещаниями и жаловаться, что у него что-то не получается. Александр всегда найдет достойное решение в максимально короткие сроки. Настоящий волшебник, при том, добрый волшебник :) Кроме того, Александр помог разобраться со многими другими проектами, оперативно оказывал помощь и ни разу не подвёл! Очень надеюсь, что дальнейшее наше сотрудничество будет таким же плодотворным и положительным. Саша, ты - the best! :) Мария и Алексей
Отличная команда разработчиков! никаких проблем и непоняток в процессе работы не возникало - все четко, слажено и обсуждаемо. вопрос с оплатой решался легко и без задержек - все как и оговаривалось! работать с такой командой - себе в удовольствие!!
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