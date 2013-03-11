Разработка сайта Joomla + VM

Александр справился с задачей на 5+. Всё сделал в лучшем виде, качественно, быстро, красиво. Это не тот разработчик, который будет кормить пустыми обещаниями и жаловаться, что у него что-то не получается. Александр всегда найдет достойное решение в максимально короткие сроки. Настоящий волшебник, при том, добрый волшебник :) Кроме того, Александр помог разобраться со многими другими проектами, оперативно оказывал помощь и ни разу не подвёл! Очень надеюсь, что дальнейшее наше сотрудничество будет таким же плодотворным и положительным. Саша, ты - the best! :) Мария и Алексей