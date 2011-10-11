Развернуть интернет-магазин

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт17 заявок234 просмотра

Необходимо развернуть инет-магазин на любой бесплатной CMS, предпочтительно Джумла. Не нужно никаких особенных наворотов. По сути взять какой то стандратный модуль, пускай тот же виртуамарт.

Из особенностей:

1. Должен иметь индивидуальный дизайн — направление я укажу, картинок в интернете по этой теме придостаточно. важно (!) — дизайн нужен красивый.

2. Удобная корзина, с определенным списком полей, которые заполняет пользователь, без страны и остальных ненужностей (я опять же выдам список).

3. Разместить его на подходящем хостинге (на ваш выбор, месячную стоимость согласуем) и привязать к нему наше доменное имя.

4. Сделать все это достаточно быстро не более 1 нед.

И собственно все...

Хочется увидеть хотя бы парочку предыдущих работ человека кот за это возьмется. Пожалуйста, сразу указывайте стоимость и сроки. Если Ваша сумма несколько выше указанной в бюджете проекта - пишите, рассмотрю.

Joomla
14 лет назад
zakaz24
Олег 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$260
7 дней

Заявки фрилансеров

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин

    $100

    Пример по ссылке: http://www.hookahcompany.com/ У нас есть детальное описание каким сайт не должен быть. За вами реализация.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить ошибки в joomla + virtuemart

    1. чтобы корректно отображалось в браузерах 2.После переноса на хостинг не грузятся все картинки товаров + дополнительные. в некоторых товарах доп.картинки вооще пропали, а в IE и основные фото исчезли при кклике на них ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Интернет-магазин часов

    Необходимо сделать интернет-магазин часов. Главная страница во вложении. Есть psd-макеты. Нужна верстка и программинг. Каталог товаров + Личный кабинет + платежные системы. Бюджет 200$. Срок 7-14 дней.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Магазин на VirtueMart

    $250

    Хочу заказать разработку интернет-магазина автомобильных шин и дисков. CMS: Joomla+VirtueMart дизайн - аналог http://livedemo00.template-help.com/osc_35280/index.php подробности в ТЗ

    Joomla
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    Существует сайт по продаже профессионального аудио/видео/светового оборудования на платформе Tiu.ru. Выложено минимальное кол-во позиций товара. Очень неудобно менять цены в директе и на сайте. Яндекс периодически выбрасывает сайт из поиска. Нужно создать интернет- ...

    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин бытовой техники

    Добрый день! Хочу заказать сделать сайт Интарнет-магазин по продаже бытовой техники. Критерии * Очень быстрый движек * Удобная система поиска * Возможность закачка прайс листа 2 - 3-х поставщиков (с возможностью ...

    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин

    $100

    Необходимо сделать интернет магазин строй материалов, товаров на данный момент до 10шт. Можно использовать веб асист или другие цмс.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад