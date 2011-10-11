Развернуть интернет-магазин

Необходимо развернуть инет-магазин на любой бесплатной CMS, предпочтительно Джумла. Не нужно никаких особенных наворотов. По сути взять какой то стандратный модуль, пускай тот же виртуамарт.

Из особенностей:

1. Должен иметь индивидуальный дизайн — направление я укажу, картинок в интернете по этой теме придостаточно. важно (!) — дизайн нужен красивый.

2. Удобная корзина, с определенным списком полей, которые заполняет пользователь, без страны и остальных ненужностей (я опять же выдам список).

3. Разместить его на подходящем хостинге (на ваш выбор, месячную стоимость согласуем) и привязать к нему наше доменное имя.

4. Сделать все это достаточно быстро не более 1 нед.

И собственно все...

Хочется увидеть хотя бы парочку предыдущих работ человека кот за это возьмется. Пожалуйста, сразу указывайте стоимость и сроки. Если Ваша сумма несколько выше указанной в бюджете проекта - пишите, рассмотрю.