Редактирование сайта

1.Установить на сайт sve4a.ru программу интернет магазина в разделы сделать заказ ,с одной стороны для жителейПриднестровья,с другой для жителей ближнего и дальнего зарубежья с платёжными системами для зарубежных стран или предложить упрощённый вариант установить просто платёжные системы в уже имеющийся раздел или ещё что-то... товаров будет в пределах 50 ,может меньше