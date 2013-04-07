Редактирование сайта

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Закрыт2 заявки133 просмотра

1.Установить на сайт sve4a.ru программу интернет магазина в разделы сделать заказ ,с одной стороны для жителейПриднестровья,с другой для жителей ближнего и дальнего зарубежья с платёжными системами для зарубежных стран или предложить упрощённый вариант установить просто платёжные системы в уже имеющийся раздел или ещё что-то... товаров будет в пределах 50 ,может меньше

12 лет назад
sve4a77708
59 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров