Розробка інтерент-магазину на Etsy

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки135 просмотров

Потрібна розробка, налаштування та підтримка інтернет-магазину на платформі Etsy. Потрібно створити "под ключ" і повністю оформити інтернет-магазин на Etsy. Надалі редагувати, підтримувати, перевіряти.

Подробиці обговоримо з виконавцем.

6 лет назад
pylypivveron
32 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров