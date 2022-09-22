Требуется доработка админ части на OpenCart 2.1 для интеграции модуля Admin Quick Edit PRO с модулем комплектов. Задача заключается в том, чтобы улучшить функциональность добавления серий товаров, устранив неудобства, возникающие при использовании текущих решений. Необходимо обеспечить корректную работу кнопки добавления серий в редакторе без перенаправления на дефолтный список товаров.