Розробка інтернет-магазину

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Закрыт20 заявок338 просмотров

Вітаю!

Наша компанія займається виробництвом виробів з архітектурного бетону для інтер'єру, екстер'єру

та ландшафтного дизайну.

Нам потрібен інтернет-магазин з інтуїтивно зрозумілим меню та стильним дизайном.

На даний момент у нас близько 50 товарів, але плануємо в майбутньому розширювати свій асортимент.

Розділи сайту: Головна, Про компанію, Каталог, Новини, Відгуки, Доставка, Оплата, Акції,

Контакти.

Функціонал: функція пошуку, програма знижок, реєстрація, онлайн-консультант, підписка на

email-розсилку, можливість швидкого замовлення без реєстрації, зручний фільтр

товарів, підтримка трьох мов.

Контент ми надамо самі.

Чекаємо на Ваше портфоліо. Дякую.

3 года назад
guest_16639203042739
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Євген
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Даніїл
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Олена
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Шахзод
 
30 лет
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Был
2 месяца назад
3 года назад
Ксения
 
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Была
14 дней назад
155 отзывов(-1)
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Александра
 
26 лет
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Была
3 года назад
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Денис
 
35 лет
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Был
час назад
15 отзывов(-1)
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Лилиан
 
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2 года назад
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Андрей
 
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Мирон
 
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36 лет
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час назад
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Сергей
 
40 лет
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Александра
 
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Был
день назад
28 отзывов
3 года назад
Евгений
 
29 лет
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23 минуты назад
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Валерий
 
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