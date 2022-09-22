Необходимо доработать модуль оплаты EasyPay для OpenCart 3.0.3.7, чтобы заказы не создавались до нажатия кнопки подтверждения на странице оформления. Предоставлен архив с модулем.
Розробка інтернет-магазину
Вітаю!
Наша компанія займається виробництвом виробів з архітектурного бетону для інтер'єру, екстер'єру
та ландшафтного дизайну.
Нам потрібен інтернет-магазин з інтуїтивно зрозумілим меню та стильним дизайном.
На даний момент у нас близько 50 товарів, але плануємо в майбутньому розширювати свій асортимент.
Розділи сайту: Головна, Про компанію, Каталог, Новини, Відгуки, Доставка, Оплата, Акції,
Контакти.
Функціонал: функція пошуку, програма знижок, реєстрація, онлайн-консультант, підписка на
email-розсилку, можливість швидкого замовлення без реєстрації, зручний фільтр
товарів, підтримка трьох мов.
Контент ми надамо самі.
Чекаємо на Ваше портфоліо. Дякую.
Заявки фрилансеров
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