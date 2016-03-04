Сайт бух. услуг с магазином

Сергей, спасибо за проект. Несмотря за сложности и трудности, порой нервничая, я смогла все завершить, спасибо программисту. Спасибо за то, что я теперь знаю, как работать с переменчивыми заказчиками. Это дорогого стоит. Свои деньги я получила. Срок конечно нереальный для моей тяги к скорости. Насчет другого проекта с вами, наверное нет. Не осилю. Деньги не заменяют мне нервы...