Добрый день, нужно что-то типа такого магазина http://rosreestr24.ru/ (продажа информации о недвижимости), обратите внимание!, там еще есть продажа пакетами - это фактически предоплата, в ЛК у покупателя должно отражаться: у вас ХХ предоплаченных выписок ЕРП ...
Сайт бух. услуг с магазином
Нужен сайт бухгалтерских услуг для Казахстана. Пока 2 города. Астана, Алматы.
Старый есть на satu.kz.
Хотим современный, качественный проект.
Понятный и простой для пользования.
С магазином, где можно продавать кассовые аппараты и прочее...
Дизайн предоставим в PDF. Логотип есть.
Тех. задание в приложении.
-----------------------------------------------------
Серафима, по возможности прошу не публиковать работу в портфолио. У нас очень много конкурентов и нас все знают. Спасибо за понимание.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Интернет-магазины6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Имеется сайт на 1С-Битрикс: Управление сайтом 15.0.10 Требуются небольшие доработки на сайте, а именно: доработка top-menu (небольшой баг с вложенными категориями) - подскажу где...настройка выгрузки товаров, частично реализовано, но как-то глючноПредлагайте цена-срок.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть существующее решение на Битрикс Бизнес. Нужно переодеть в новый дизайн и немного доработать - подключить модуль оплаты из маркетплейса, кое-что поправить в карточке заказа. Ищу людей, который САМИ работают с этой системой и достаточно ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт9 лет назад
Верстка + разработка сайта Joomla + joomshoping прошу прилагать примеры похожих работ. СпасибоИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт9 лет назад