Сайт бух. услуг с магазином

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка147 просмотров

Нужен сайт бухгалтерских услуг для Казахстана. Пока 2 города. Астана, Алматы.

Старый есть на satu.kz.

Хотим современный, качественный проект.

Понятный и простой для пользования.

С магазином, где можно продавать кассовые аппараты и прочее...

Дизайн предоставим в PDF. Логотип есть.

Тех. задание в приложении.

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Серафима, по возможности прошу не публиковать работу в портфолио. У нас очень много конкурентов и нас все знают. Спасибо за понимание.

9 лет назад
JapanBOY
Сергей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
8 дней назад
9 лет назад
$1000
30 дней
Серафима вела себя стоически. Мы пропадали, ездили по командировкам, меняли решения и желания. Она все достойно перенесла в течение примерно года. На выходе мы получили сайт, который хотели и который поможет нам завоевать новые рынки Казахстана. Спасибо и извините нас. Мы исправимся в другом проекте:) Рекомендуем вас как пример терпения и стойкости!
Сергей, спасибо за проект. Несмотря за сложности и трудности, порой нервничая, я смогла все завершить, спасибо программисту. Спасибо за то, что я теперь знаю, как работать с переменчивыми заказчиками. Это дорогого стоит. Свои деньги я получила. Срок конечно нереальный для моей тяги к скорости. Насчет другого проекта с вами, наверное нет. Не осилю. Деньги не заменяют мне нервы...

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
8 дней назад
9 лет назад

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