Сайт-галерея. С покупкой.

Надо сделать персональный интернет-магазин (витрину) для продажи изображений (картин). (Под персональным я подразумеваю, что изображения там будет продавать частное лицо.).

Можно (нужно?) использовать готовую CMS.

Ключевые моменты:

1. Корзина.

1. Оплата картой очень приветствуется, но также сойдёт высылка корзины на почту с обратными контактами.

2. Администрирует это девушка которая с компьютером на вы. Так что две кнопки - загрузить изображение, удалить изображение.

3. Подойдёт любой готовый бесплатный шаблон.