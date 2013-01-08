Сайт каталога дисков и шин на Drupal

Добрый день.

Нужно реализовать сайт на CMS Drupal 7. Все материалы для оценки в аттаче. Детали при личной переписке.

Требование к исполнителю:

- адекватность

- знание друпал на уровне кода, написания модулей, хуков, шаблонов

- знание PHP,Mysql, jQuery

- умеющий писать импорты

- фрилансер (не студия, не аусорг организация и прочая ... )

- предпочтение Украина

Интересует не высокомерный, адекватный, в первую очередь как личность разработчик-фрилансер готовый начать сегодня, завтра.

Ждем предложений по срокам и цене. По срокам в шею не гоним, но на этапе разработки должен быть виден процесс.

От нас как всегда понимание, поддержка в тех. вопросах и финансовое вознаграждение за труды.