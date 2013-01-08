Не выводится описание - вьюс перекрывает страницу катеогрии . Сможете помочь?
Сайт каталога дисков и шин на Drupal
Добрый день.
Нужно реализовать сайт на CMS Drupal 7. Все материалы для оценки в аттаче. Детали при личной переписке.
Требование к исполнителю:
- адекватность
- знание друпал на уровне кода, написания модулей, хуков, шаблонов
- знание PHP,Mysql, jQuery
- умеющий писать импорты
- фрилансер (не студия, не аусорг организация и прочая ... )
- предпочтение Украина
Интересует не высокомерный, адекватный, в первую очередь как личность разработчик-фрилансер готовый начать сегодня, завтра.
Ждем предложений по срокам и цене. По срокам в шею не гоним, но на этапе разработки должен быть виден процесс.
От нас как всегда понимание, поддержка в тех. вопросах и финансовое вознаграждение за труды.
Выбранный исполнитель
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