Сайт на движке opencart

Нужен программист с опытом разработки интернет-магазинов. На сегодняшний день стоит задача реализовать бэкенд для интернет-магазина. - Языковые версии сайта: Украинский, Русский, Английский - Реализация подписки на новости + транзакционные письма (при совершении пользователем определенных действий) - Нужна интеграция с ...
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Срочно требуется специалист для сайте на движке - opencart.
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