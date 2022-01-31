Сайт на движке opencart

Интернет-магазиныЗавершен8 заявок620 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно требуется специалист для сайте на движке - opencart.

Сайт уже давно работает, остальное расскажу при общении

OpenCart
2 года назад
ROBERTGALSTYAN
Роберт 
62 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад
2 года назад
$10
1 день
RUB
Привет всем ! Были проблемы с сайтом, после заявки много было предложении, но выбрали Алексея, т.к. устроил и цена и сроки. Всё было сделано чётко и во время. Рекомендую всем и оценка на "5".
Спасибо за предоставленную работу, хороший заказчик, всегда на связи, приятное общения, оплата сразу, однозначно рекомендую!