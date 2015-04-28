Сайт на Mod X, переделать лендинг в полноценный сайт

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Закрытнет заявок95 просмотров

сайт на двіжку Mod X

переробити лендінг у повноцінний сайт : соц функції , окремі сторінки для товару . категорії, підкатегорії товару. видозмінити меню. додати соціальні функції і схожі більш дрібні зміни. мобільна версія.

http://nike1.com.ua/

10 лет назад
markus61439
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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