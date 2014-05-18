Тематика магазина стройматериалы. Нужно сделать следующие: -три цены товара (до 50 тыс. руб., до 100 тыс. руб., от 100 тыс руб.); -разные единицы измерения товаров(метры, штуки, м2, кг); -комбинации товаров и смена цены их вариантов; -генерация прайс листа по товарам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать форму обратной связи на одностраничнике, разметить ее в 3 местах.+ сделать кнопку заказать звонок. Форма и кнопка есть, в том числе страницы, на которые поподает лицо, заполнившее форму. Но все это почему то не работает.
После завершения загрузить все на сервер.
Одностраничник сделан в редакторе веб билдер.
цену указываем обязательно
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