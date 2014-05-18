Нужно сделать форму обратной связи на одностраничнике, разметить ее в 3 местах.+ сделать кнопку заказать звонок. Форма и кнопка есть, в том числе страницы, на которые поподает лицо, заполнившее форму. Но все это почему то не работает.

После завершения загрузить все на сервер.

Одностраничник сделан в редакторе веб билдер.

цену указываем обязательно