Сделать им

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок201 просмотр

Необходимо натянуть готовую на 90% верстку на опен карт.

Подробности кандидатам. Отликаться только свободным фрилансерам, тк сделать нужно до воскресенья

10 лет назад
stils1606
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров