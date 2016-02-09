Сделать интернет-магазин на опенкард

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок127 просмотров

Нужно сделать интернет-магазин на опенкарде. Шаблон возьмём любой подходящий - бесплатный. После установки нужно будет только немного подредактировать и поставить наш логотип.

Так же, нужно будет добавить 57 позиций товара на сайт.

9 лет назад
NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров