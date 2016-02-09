Нужно настроить электронную коммерцию в Яндекс Метрике для интернет-магазина на Joomla+JoomShopping. Сайт http://ninastyle.ru. Страница подтверждения заказа есть, но почему-то метрика не корректно отслеживает кол-во заказов, по метрике их меньше, чем на самом ...
Сделать интернет-магазин на опенкард
Нужно сделать интернет-магазин на опенкарде. Шаблон возьмём любой подходящий - бесплатный. После установки нужно будет только немного подредактировать и поставить наш логотип.
Так же, нужно будет добавить 57 позиций товара на сайт.
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