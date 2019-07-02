Сделать кнопку рассрочки по примеру

Есть интернет магазин https://avtoaksekb.ru

Нужно сделать кнопки рассрочки на товары и на корзину , как в примере (https://biefe.ru)

Есть инструкция от банка, есть скрипт, нужно правильно вставить скрипты, поставить кнопку "Рассрочка" на корзину.

Нужен понимающий в скриптах человек.

Пожалуйста не пишите, если вы просто занимаетесь сайтами или их продвижением.