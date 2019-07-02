Год назад начали писать модуль доставки http://skrinshoter.ru/s/020719/tRnlGGaH?a частично написан API есть нужно чтоб шел рассчет стоимости доставки на стороне магазина а также заявки отправлялись в кабинет магазина (если что не хватит по API будет дописано) также ...
Сделать кнопку рассрочки по примеру
Есть интернет магазин https://avtoaksekb.ru
Нужно сделать кнопки рассрочки на товары и на корзину , как в примере (https://biefe.ru)
Есть инструкция от банка, есть скрипт, нужно правильно вставить скрипты, поставить кнопку "Рассрочка" на корзину.
Нужен понимающий в скриптах человек.
Пожалуйста не пишите, если вы просто занимаетесь сайтами или их продвижением.
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