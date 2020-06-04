Сделать парсер

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Закрыт10 заявок486 просмотров

Нужно сделать парсинг сайта для импорта товаров с дальнейшим обновлением по количеству и размерам.

Есть файл с остатками, который получаю ежедневно от поставщика с актуальными данными (отсюда нужно взять размеры,кол-во, название), из сайта,который нужно спарсить, нужно изъять фото, описание, цены, характеристики.

Сделаю стоп-лист, таблицу соответствий по категориям.

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papamakaroni
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