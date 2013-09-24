Сделать удобную форму заказа в Интернет-магазине

Есть интернет-магазин на движке бизнес-молодости: http://jakuzi5.ru/. Нужно внести несколько изменений и доработок: 1. На главной странице в каталоге перед выводимыми товарами сделать вывод названий категорий самого верхнего уровня, из которых выводятся товары. Вывод названия категории предусмотреть при наличии ...