Сделать выгрузку заказов в boxberry на Опенкарт 2.3.

Добрый день, нужно доделать интернет-магазин на Wordpress созданный при помощь WooCommerce. Что нужно сделать: [list][*]Нужно на странице товара выводить оптовую цену, которая будет применяться к товару при заказе от 10 000 рублей. При этом нужно предусмотреть возможность вывода оптовой ...