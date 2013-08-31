Сервис по решению задач онлайн

По готовому дизайну необходимо сделать верстку (желательно Word press) и программирование. Ориентировочно 10–15 страниц. В проекте будет: Корзина, карта проезда, сортировка товара по цене, по цвету, поиск по сату, обратная связь, переходы по ссылкам, оформление заказа с ...
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