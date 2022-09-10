Необходима интеграция интернет-магазина на WordPress с системой СБИС через API. Задачи включают синхронизацию остатков и каталога, а также регистрацию чеков. Укажите бюджет и сроки выполнения.
Шукаю фрілансерів для розробки сайту доставки їжі
Чітке тех завдання поки що дати не можу, але цікавлять приблизні ціни для різних варіантів розробки:
1. Розробка сайту з доставки їжі, з можливістю оформлення, підтверження заказу, запиту на зворотній звязок, покупкою доменного імені та хостингу(ціна?)
2. Все що в пункті 1, але з наповненням сайта з потрібною інформацією(фото взяті з інтернета) та написання тексту по опису (ціна?)
3. Все перечисленне в перших 2-х, але з редагуванням власних фото продукції, фото надам(ціна?)
4. Окремо, ціна SEO продвинення сайту.
зворотні
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