Шукаю фрілансерів для розробки сайту доставки їжі

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок609 просмотров

Чітке тех завдання поки що дати не можу, але цікавлять приблизні ціни для різних варіантів розробки:

1. Розробка сайту з доставки їжі, з можливістю оформлення, підтверження заказу, запиту на зворотній звязок, покупкою доменного імені та хостингу(ціна?)

2. Все що в пункті 1, але з наповненням сайта з потрібною інформацією(фото взяті з інтернета) та написання тексту по опису (ціна?)

3. Все перечисленне в перших 2-х, але з редагуванням власних фото продукції, фото надам(ціна?)

4. Окремо, ціна SEO продвинення сайту.

зворотні

3 года назад
O_o_VENOM_o_O
Дмитрий 
30 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
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Ігор
 
30 лет
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