Шукаю спеціаліста по рекламі в фейсбук.

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Закрыт3 заявки2239 просмотров

Треба розібратися чому перестала показуватись реклама, при статусі активно без помилок, все як і раніше, але раніше все було в основному Ок, а зараз тупо немає показів

Тарге

4 года назад
Ecopan
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Пётр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
4 года назад

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