Создайте интернет-магазин

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Закрыт17 заявок262 просмотра

Нужен программист-(верстальщик-не обязательно,но хотелось бы)) с дальнейшим

сотрудничеством для создания интернет-магазина на платформе OpenCart.

требования 

  • любовь к своему делу
  • квалификация
  • оперативная поддержка в дальнейшем
Opencart
8 лет назад
FShoper
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров