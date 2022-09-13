Необходимо роботизировать процесс по выдаче ранжирования товара по ключевому запросу на KazanExpress.

То есть, имея id товара/наименование магазина, товара, ключевой запрос получать следующую информацию: наименование товара, №позиции в поиске по ключевому запросу, стоимость товара, число отзывов. (По аналогии с сервисами аналитики или ботами в телеграм по вайлдбериз)