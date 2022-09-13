Создание бота/макроса/робота для Маркетплейса KazanExpress

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка370 просмотров

Необходимо роботизировать процесс по выдаче ранжирования товара по ключевому запросу на KazanExpress.

То есть, имея id товара/наименование магазина, товара, ключевой запрос получать следующую информацию: наименование товара, №позиции в поиске по ключевому запросу, стоимость товара, число отзывов. (По аналогии с сервисами аналитики или ботами в телеграм по вайлдбериз)

3 года назад
guest_16633396867234
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
558 отзывов(-1)
3 года назад

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