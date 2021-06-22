Необходимо сверстать по макетам интернет магазин (макеты можно посмотреть тут https://disk.yandex.ru/d/Kms0D_yLvEUM7A ) и натянуть магазин на cms OpenCart. Желательна верстка по BEM. Также большим плюсом будет, если планируете использовать сборщик (webpack или gulp) ...
Создание интернет магазина
Создание интернет магазина по образу и подобию существующего.
Заявки фрилансеров
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