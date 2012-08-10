Задача обновить joomla до версии 2.5,виртумарт до версии 2.х и перенести весь контент виртумарта.
Создание интернет-магазина
Планируется магазин кофейной тематики (на бесплатном движке не самописный).
С последующей интеграцией 1С
Вот приблизительные магазины:
Жду предложений ...( далее потребуется оптимизация, раскрутка,продвижение) бюджет 200$ если все отлично +50.
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Заявки фрилансеров
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