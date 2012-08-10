Создание интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен14 заявок172 просмотра

Планируется магазин кофейной тематики (на бесплатном движке не самописный).

С последующей интеграцией 1С

Вот приблизительные магазины:

www.kofe-kofe.ru

www.latte.ru

www.1coffee.ru

www.lecafeier.ru

Жду предложений ...( далее потребуется оптимизация, раскрутка,продвижение) бюджет 200$ если все отлично +50.

13 лет назад
maxon75
Максим 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад
$150
2 дня
Спасибо за помощь в создании магазина. При ограниченном бюджете получился неплохой вариант. Кому интересно www.shop4coffee.ru Сайт построен на платной лиц PHPSHOP Конечно надо будет доработать, так сказать вылезать сайт, копирайт заказать оптимизировать и прочее и т.д. Еще раз спасибо за помощь
Отличный заказчик, приятный человек.

Заявки фрилансеров

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад