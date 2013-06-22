Создание интернет-магазина

Нужно на основе готового (на ваш выбор (для вашего удобства)) движка допилить интернет магазин (http://jady-vine.com) по нашим "тараканам".

От вас :

1: Написать оформление по нашему шаблону

2: Запуск сайта в установленные Вами сроки!

(3: Раскрутка - если будет требоваться)

Работа сайта будет на просторах Израиля - нужно подогнать шаблон под иврит\английский\русский язык.

От нас : выплата 80% установленного гонорара через 5 рабочих дней, после сдачи РАБОЧЕГО сайта. +20% через месяц - после последней исправленной ошибки.

За всеми подробностями обращайтесь в Skype:JadyVine