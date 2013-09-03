Создание интернет-магазина

Необходимо разработать Интернет-магазин (полностью реализовать программную часть, верстку и т.д.). Магазин почти стандартный, но есть индивидуальные нестандартные фитчи, поэтому навыки программирования при создании сайта понадобятся.

Дизайн будет разработан отдельно, хотя в верстке ничего сложного не будет. Главное - реализовать функционал.

Подробное техническое задание в личку.

Необходимо использовать только бесплатную и популярную CMS (платные и самописные CMS не интересуют).