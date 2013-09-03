Создание интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт38 заявок280 просмотров
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Необходимо разработать Интернет-магазин (полностью реализовать программную часть, верстку и т.д.). Магазин почти стандартный, но есть индивидуальные нестандартные фитчи, поэтому навыки программирования при создании сайта понадобятся.

Дизайн будет разработан отдельно, хотя в верстке ничего сложного не будет. Главное - реализовать функционал.

Подробное техническое задание в личку.

Необходимо использовать только бесплатную и популярную CMS (платные и самописные CMS не интересуют).

10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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