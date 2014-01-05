Создание интернет-магазина

Добрый день. Необходимо создать инет-магазин косметики на основе шаблона http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/40408.html

Пожелания:

Перевести сайт на русский язык

Сайт на 5000 - 10 000 товаров

Сделать раскрытие категорий через "+"

Сделать категорийность 3-х ступенчатую: Тема - Подтема - Категория

При раскрытии категорий не перезагружать страницу на каждое открытие. (пример profmagazin.ru)

Отображение товаров при раскрытии последней категории сделать по аналогии с profmagazin.ru. Мелкие значки.

Оставить функционал шаблонного сайта отображения товаров как с краткими характеристиками, так и с подробным описанием.

Сделать возможность задания 3- цен (пример profmagazin.ru). Одна цена, возможно, скрыта. Добавляется по желанию.

Сделать минимальный порог суммы заказа (например, минимальный заказ 1000 р)

Сделать варьирование цен в зависимости от суммы заказа (пример profmagazin.ru)

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Особенность:

Необходимо сделать возможность создания группы пользователей через личный кабинет, которые смогут оформлять совместный заказ. Например. есть программа на сайте "Все вместе" (как пример). Задаются следующие условия участия в данной программе:

Задается общая сумма заказов (например 100 000 рублей)

Клиент может принять участие в программе по желанию через кнопочку "присоединиться к программе", где в общей сумме заказов будет учтен его заказ как составляющая общего заказа. При этом у него пересчитывается сумма заказа с учетом скидки (это к слову о 3 ценах на товар). Таким образом в этой программе могут принять участие все желающие. увеличивая при этом общую сумму заказа. необходимую для набора минимальной (100 000 руб). В личном кабинете клиент будет видеть:

Общую сумму, необходимую для набора

Общую сумму уже оставленных другими клиентами заказов

Свою сумму заказа.

Если клиент покидает программу, то сумма заказа автоматически пересчитывает цену товара на более высокую.

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Сделать возможность заливки на сайт товаров, цен из файла csv по категориям.

Возможно ли в дальнейшем сделать возможность оплаты товара банковскими картами

Какие возможности будет давать CMS ( с ней не совсем знакома)?

Пока все.

Возможно ли то, что описано?

Цена вопроса?

Сроки?

Возможна ли дальнейшая поддержка сайта для доработки тем же мастером?