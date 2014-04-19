Создание интернет магазина.

$250
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка103 просмотра
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Создание интернет магазина на системе CMS Opencart с т.з. и установка дополнительных модулей.

10 лет назад
Ruslang911
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
andrewbykam
Андрей 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
71 отзыв(-7)
10 лет назад
$210
5 дней
Не справился с поставленной задачей в полной мере,как декларировал.