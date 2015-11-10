Создание интернет магазина

Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок165 просмотров
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 Добрый день всем!Нужен человек для создания интернет-магазина. Дизайн для десктопа уже есть.

Нужно сверстать и натянуть на опенкарт, также нужно сделать дизайн для

мобильной версии всего 7 уникальных страниц + - . Работаем по безопасной

сделке, без предоплат!

8 лет назад
AlexBrax
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад