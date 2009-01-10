Создание интернет-магазина

Есть сайт на Битриксе. Книжный интернет-магазин. Занимающийся им программист работу не доделал. Надо закончить: СРОЧНО - корзину - регистрацию пользователей - некоторые нюансы по выводу каталога МЕНЕЕ СРОЧНО - социальная сеть Пишите в аську 130844956
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам необходимо создать Запоминающийся, эксклюзивный, представительный образ сайта . После посищения сайта потенциальным клиентом у него остались приятные воспоминания и представление о сайте.
Также интернет-магазин должен обмениваться информацией с базай данных в 1С.
Более полную информацию : [email protected] ; сот : 8 960 892 99 99 Денис Александрович
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