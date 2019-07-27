Требуется реализовать адаптивный дизайн под различные устройства для сайта на движке OpenCart.
Создание интернет-магазина
Необходимо создать интернет-магазин. Не нужны никакие привязки к 1С или ещё каким-то программам. Наполнять сайт не нужно. Более подробно расскажу при обсуждении.
Заявки фрилансеров
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