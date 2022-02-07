Создание интернет магазина на CS Cart для мерч продукции

Добрый день,

Меня зовут Дмитрий, у меня есть задача по созданию интернет магазина на базе CS cart Ultimate или СS cart Multivendor (эти лицензии мы уже имеем).

Структура каталога и мокап главной страницы приведены в гугл документе ниже по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/1xlw9yqxk5nN2tdd5SFkQY7iNItp7aKtp8J2dnLpkhis/edit?usp=sharing

По потребности, отвечу на дополнительные вопросы по ТЗ.

Хотел бы получить от Вас оценку стоимости этой работы и примерное время выполнения с Вашей стороны.