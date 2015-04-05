Создание интернет магазина на Mеrliоn АРI.

Срок 25 дней. Кандидаты с опытом подключения Mеrliоn AРI в приоритете.

1. Магазин. Предложения по движку и хостингу для беспроблемной работы всего проекта.

2. Шаблон магазина и качество модулей по подобию clck.ru/9SyyJ. Допускается относительная свобода, но результат должен быть целостным и содержать следующие элементы:

- логотип, каталог товаров, корзина, бесконечный список, витрина, онлайн консультант, живой поиск, быстрый заказ с я.м, фильтры отображения товаров в товарной группе, информационные страницы (о компании, условия оплаты и доставки, контакты).

3. Модуль клиентских аккаунтов с возможностью самостоятельно добавить юр.лицо и самостоятельно получить счет.

4. Наполнение магазина и работа с заказами и параметрами товаров через API Merlion (см. отдельное тз). С их стороны имеется консультирование по АРI.

5. Дальнейшая поддержка и перспектива работы по расширению проекта.

P.S. Просьба не заспамлять топик шаблонными автоответами!!!