Есть скрипт нужно установить на хостинг. Домен Хостинг и скрипт оплачены. Только установка и доступ в админскую часть. Скрипт от компании http://www.webasyst.ru/ Доступ выдам.
Создание интернет магазина на Mеrliоn АРI.
Срок 25 дней. Кандидаты с опытом подключения Mеrliоn AРI в приоритете.
1. Магазин. Предложения по движку и хостингу для беспроблемной работы всего проекта.
2. Шаблон магазина и качество модулей по подобию clck.ru/9SyyJ. Допускается относительная свобода, но результат должен быть целостным и содержать следующие элементы:
- логотип, каталог товаров, корзина, бесконечный список, витрина, онлайн консультант, живой поиск, быстрый заказ с я.м, фильтры отображения товаров в товарной группе, информационные страницы (о компании, условия оплаты и доставки, контакты).
3. Модуль клиентских аккаунтов с возможностью самостоятельно добавить юр.лицо и самостоятельно получить счет.
4. Наполнение магазина и работа с заказами и параметрами товаров через API Merlion (см. отдельное тз). С их стороны имеется консультирование по АРI.
5. Дальнейшая поддержка и перспектива работы по расширению проекта.
P.S. Просьба не заспамлять топик шаблонными автоответами!!!
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