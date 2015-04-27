Создание интернет-магазина по тз

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок196 просмотров

Добрый день.

Нужен ответственный исполнитель.

За ТЗ обращайтесь в личку. Сразу присылайте примеры, которые делали сами!

По результату собеседования отбираем на дальнейшее сотрудничество.

10 лет назад
inkognitod
Денис 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров