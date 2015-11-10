Создание интернет магазина "под ключ"

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок200 просмотров
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Добрый день!

Требуется создание интернет магазина: шаблон и последующая натяжка на движок битрикс, управление сайтом редакция бизнес, крутой шоп. Лицензию включать в цену не нужно, компоненты битрикс уже есть. 

Для понимания ТЗ за образец следует взять магазин baby96.ru 

Магазин должен корректно работать с различными мобильными платформами на разных ОС. 

Спасибо!

8 лет назад
SERGEY11111
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад